Vorrei che tu fossi un' onda del mare la compagnia Kabukista in scena al San Matteo

Domenica 10 maggio 2026 alle 21, al Teatro San Matteo di Piacenza, va in scena lo spettacolo “Vorrei che tu fossi un'onda del mare” della compagnia Kabukista. La compagnia, attiva da anni nella sperimentazione teatrale, presenta uno spettacolo di teatro-danza che apre una serie di produzioni. L’evento è promosso all’interno di una stagione dedicata alle nuove espressioni artistiche nel teatro locale.

Kabukista, compagnia piacentina da anni impegnata nella ricerca e nella sperimentazione teatrale, porta in scena domenica 10 maggio 2026 alle ore 21 al Teatro San Matteo di Piacenza Vorrei che tu fossi un'onda del mare, spettacolo di teatro-danza che inaugura il ciclo di produzioni della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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