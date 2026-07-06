Le nozze tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono svolte nel Castello Xirumi Serravalle in Sicilia, attirando molta attenzione. Durante l’evento, Aurora ha interrotto il matrimonio con un messaggio, lasciando senza parole il marito. Un regalo fatto per lui ha suscitato sorpresa tra gli invitati. La cerimonia ha avuto un grande risalto mediatico e ha coinvolto numerosi partecipanti.

Le nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno rappresentato uno degli eventi mondani più attesi dell’estate, celebrati nella suggestiva cornice del Castello Xirumi Serravalle, in Sicilia. Dopo anni d’amore, la nascita del piccolo Cesare e un lungo percorso vissuto insieme, la coppia ha pronunciato il fatidico sì circondata dall’affetto di familiari e amici più stretti. La cerimonia è stata ricca di momenti carichi di emozione, con la presenza di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, uniti dalla gioia di accompagnare la figlia in uno dei giorni più importanti della sua vita. Tra sorrisi, lacrime e abbracci, il matrimonio si è trasformato in una vera celebrazione dell’amore e della famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Scusate, ora fermi tutti”. Aurora Ramazzotti blocca il suo matrimonio, il regalo per il marito Goffredo è senza parole

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Aurora Ramazzotti sposa il 4 luglio in Sicilia: castello, 3 giorni di feste e Eros in concerto

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