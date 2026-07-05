Aurora Ramazzotti presenta live il suo primo Ep al matrimonio | è un regalo per il marito Goffredo Cerza

Da lapresse.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Aurora Ramazzotti ha presentato dal vivo il suo primo EP durante il matrimonio, che si è svolto nel Castello di Xirumi Serravalle in Sicilia. L'EP, uscito a mezzanotte del 4 luglio, è stato dedicato al marito Goffredo Cerza. La cerimonia ha avuto luogo in un contesto storico e ha visto la cantante esibirsi in occasione dell’evento.

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Un giorno di festa, il primo EP di Aurora Ramazzotti, uscito a mezzanotte del 4 luglio, è il regalo per i l marito Goffredo Cerza nel giorno del loro matrimonio che si è celebrato nello storico Castello di Xirumi Serravalle, in Sicilia. Presentato con un’esibizione live davanti agli invitati, il progetto è stato pensato per l’occasione ed è pubblicato da LA15 e firmato dal produttore Michele Canova insieme a Pietro Ficthner. L’esibizione ha emozionato oltre al marito anche papa Eros Ramazzotti e mamma Michelle Hunziker. Il lavoro nasce da un percorso di scrittura intimo e sincero, pensato come dono d’amore per il marito Goffredo, al suo fianco da quasi dieci anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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