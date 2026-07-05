Aurora Ramazzotti ha fatto un regalo mai visto al matrimonio che commuove il marito Goffredo e tutti i social

Aurora Ramazzotti ha sorpreso il marito Goffredo Cerza con un regalo speciale durante il matrimonio. La cerimonia civile si è svolta a Militello, seguita da una festa. La sposa ha consegnato al marito un oggetto che ha suscitato emozioni tra gli invitati e sui social. Nessun dettaglio è stato reso noto sulle caratteristiche del dono. L’evento si è concluso con la celebrazione e la condivisione di momenti di festa.

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si è rivelato un evento ben oltre le aspettative. Dopo il rito civile a Militello, la prima festa e la cerimonia ufficiale al Castello Xirumi Serravalle in provincia di Siracusa, la coppia ha celebrato il 4 luglio con una seconda festa in grande stile che ha lasciato gli ospiti letteralmente senza parole. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha orchestrato un evento da favola in una location magica e fiabesca. In un giardino immenso, tra alberi secolari, cascate di fiori, addobbi ricercati e lucine che trasformavano la notte in un quadro impressionista, i numerosi ospiti vip hanno cenato sotto le stelle partecipando a festeggiamenti protrattisi fino all’alba. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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