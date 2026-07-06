Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato le procedure per le assunzioni di oltre 44.000 docenti in vista dell’anno scolastico 2026-2027. Le nomine avvengono in tre fasi e la conferma del ruolo può essere effettuata online entro cinque giorni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato l’iter per le nuove immissioni in ruolo in vista dell’anno scolastico 2026-2027. La richiesta inviata al Ministero dell’Economia e della Funzione Pubblica riguarda 44.642 posti vacanti, individuati dopo la conclusione delle operazioni di mobilità del personale docente. L’autorizzazione definitiva dovrà arrivare dal Consiglio dei ministri, che stabilirà il numero effettivo delle assunzioni da effettuare prima dell’inizio delle lezioni. Assunzioni: spazio ai vincitori del concorso PNRR 3 e agli idonei. Anche quest’anno il piano di reclutamento seguirà un percorso già sperimentato, ma con alcune importanti novità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Scuola, oltre 44 mila nuove assunzioni di docenti: nomine in tre fasi e conferma online entro 5 giorni

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