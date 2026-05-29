Assunzioni dirigenti scolastici | risoluzione di Futuro Nazionale per 150 nomine immediate e svuotamento delle graduatorie entro un anno

Notizia in breve

Futuro Nazionale ha annunciato una risoluzione che prevede 150 nomine immediate di dirigenti scolastici e lo svuotamento delle graduatorie entro un anno. Il comunicato specifica che la proposta mira a velocizzare le assunzioni e risolvere il problema delle graduatorie ancora aperte. La decisione sarà discussa in Parlamento nei prossimi giorni. La risoluzione prevede inoltre l’utilizzo di fondi dedicati per accelerare le procedure di nomina.