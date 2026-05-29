Assunzioni dirigenti scolastici | risoluzione di Futuro Nazionale per 150 nomine immediate e svuotamento delle graduatorie entro un anno
Futuro Nazionale ha annunciato una risoluzione che prevede 150 nomine immediate di dirigenti scolastici e lo svuotamento delle graduatorie entro un anno. Il comunicato specifica che la proposta mira a velocizzare le assunzioni e risolvere il problema delle graduatorie ancora aperte. La decisione sarà discussa in Parlamento nei prossimi giorni. La risoluzione prevede inoltre l’utilizzo di fondi dedicati per accelerare le procedure di nomina.
Si tratta di una misura considerata essenziale per iniziare a dare continuità amministrativa alle scuole. Questa prima tranche di nomine rappresenta, nei piani del movimento, soltanto il tassello di partenza di una strategia decisamente più ampia. Per tradurre in realtà questo progetto, la compagine ha in cantiere una proposta dettagliata da sottoporre agli alleati. L’orizzonte temporale ideale per l’approvazione è quello della prossima legge di bilancio, momento cruciale per trovare le risorse necessarie ed esaudire le richieste dei professionisti in attesa di incarico. Il deputato ricorda come questa istanza affondi le radici in una battaglia politica comune intrapresa dalla coalizione già a partire dal 2017. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
AL TEATRO SANGIORGI 400 STUDENTI HANNO DETTO CHE LA SICUREZZA SUL LAVORO È CULTURA DEL FUTURO
Notizie e thread social correlati
Dirigenti scolastici, una battaglia lunga otto anni e il nuovo nodo delle assunzioni: Sasso (Futuro Nazionale) chiede conto al MinisteroDopo quasi otto anni dal bando del 2017, il concorso per dirigenti scolastici resta al centro dell’attenzione, con le problematiche legate alle...
Leggi anche: Assunzioni Dirigenti scolastici, oltre 1.900 candidati ancora in graduatoria: 380 dall’ordinario. Il MIM fa il punto