Educazione digitale e competenze a scuola | in partenza il 28 maggio il ciclo di 3 webinar formativi promossi da INDIRE per docenti e dirigenti

Il 28 maggio prenderà il via un ciclo di tre webinar formativi promossi dall'INDIRE rivolti a docenti e dirigenti scolastici. L'iniziativa si concentra sull'educazione digitale e sulle competenze necessarie per integrare le nuove tecnologie nelle attività scolastiche. I corsi si concentrano sull'uso pratico degli strumenti digitali e sulla preparazione del personale docente per affrontare le sfide dell'insegnamento moderno.

L'inserimento delle nuove tecnologie nella didattica quotidiana richiede strumenti adeguati e una preparazione costantemente aggiornata. Per supportare insegnanti, presidi e personale educativo in questa fase di transizione, Indire propone un percorso formativo online suddiviso in tre tappe. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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