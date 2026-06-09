Scuola arriva il diritto di veto dei genitori sull’educazione affettiva

È stato approvato un nuovo provvedimento che consente ai genitori di opporsi all’educazione affettiva nelle scuole, esercitando un diritto di veto. La normativa prevede due percorsi didattici distinti, con modalità di gestione differenziate per le classi. Le scuole sono obbligate a offrire attività alternative a studenti che non partecipano alle lezioni di educazione affettiva. Non sono stati specificati dettagli sulle modalità di attuazione o sui tipi di attività alternative.

Come cambierà la gestione delle classi con i due percorsi didattici? Quali attività alternative dovranno garantire le scuole agli studenti esclusi? Chi gestirà il carico burocratico derivante dalle nuove autorizzazioni scritte? Perché l'Italia rischia l'isolamento rispetto agli altri paesi europei??? In Breve Scuole devono informare le famiglie con almeno sette giorni di anticipo. Docenti di classe devono sorvegliare i moduli per studenti minorenni. Attività alternativ . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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