La Norvegia ha eliminato il Brasile ai Mondiali, qualificandosi per i quarti di finale. Erling Haaland ha segnato il gol decisivo, portando i vichinghi oltre il turno. La vittoria ha mandato fuori la selezione brasiliana, che non era mai stata sconfitta dai norvegesi in precedenti incontri. La squadra sudamericana, allenata da un tecnico italiano, ha subito la prima sconfitta contro la Norvegia in un torneo mondiale.

Erling 'cyborg' Haaland, sotto traccia per gran parte di Brasile-Norvegia, porta i vichinghi nei quarti del Mondiale per la prima volta, buttando fuori la Selecao di Carlo Ancelotti che ancora una volta incappa nella maledizione norvegese: è l'unica nazionale della storia a non essere mai stata battuta dai brasiliani. Due reti nel finale - la prima con una capocciata terrificante, l'altra con un tracciante che brucia l'erba del MetLife Stadium - ed il gigante buono raggiunge Mbappé e Messi a quota 7 centri. E mette fine molto presto al primo torneo iridato di Carlo Ancelotti, tradito dl rigore sbagliato a inizio partita da Bruno Guimares e dalla clamorosa occasione sprecata da Endrick nel secondo, quando si era ancora sullo 0-0. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - La Norvegia di Halland stende il Brasile di Ancelotti e lo butta fuori dai Mondiali

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