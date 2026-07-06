Schianto in via Appia a Roma si scontrano vespa e furgone | morto un uomo

Un uomo è morto sul colpo in un incidente avvenuto in via Appia Nuova a Roma. Una vespa e un furgone si sono scontrati frontalmente, provocando la morte del motociclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi delle forze dell’ordine. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Tragico incidente a Roma, in via Appia Nuova, dove una vespa e un furgone si sono scontrati: ad avere la peggio l'uomo che viaggiava sulle due ruote, morto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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TRAGEDIA A ROMA: SMART ESCE DI STRADA E TRAVOLTA UN 18ENNE. MORTO SUL COLPO

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