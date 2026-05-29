Schianto fra moto e furgone | morto un uomo di 47 anni

Un uomo di 47 anni è morto ieri pomeriggio a Pieve Emanuele dopo uno scontro tra una moto e un furgone. L’incidente è avvenuto nel centro del paese. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi. Non sono stati resi noti altri dettagli sull’incidente.

Grave incidente stradale a Pieve Emanuele nel pomeriggio di ieri (giovedì): si sono scontrate una moto e un furgone. Alla guida c’erano rispettivamente un 47enne e un 59enne: il primo dei due ha perso la vita.L'intervento dei soccorsiÈ successo intorno alle 16, in via Bruno Buozzi. Sul posto è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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SBATTE CON LA MOTO CONTRO UNAUTO: MUORE SUL COLPO UN RAGAZZO DI 24 ANNI | 18/04/2026

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