Un giovane di 18 anni è rimasto ferito in un incidente in moto avvenuto nel pomeriggio del 6 luglio in via Ruggeri da Stabello, vicino alle Poste. È stato soccorso in codice giallo e si trovava cosciente. Il traffico è stato deviato all’altezza di via Crocifisso. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

BERGAMO. L’incidente nel pomeriggio del 6 luglio all’altezza delle Poste. Il giovane, soccorso in codice giallo, è rimasto cosciente. Traffico deviato all’altezza di via Crocifisso. Un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito nel pomeriggio di lunedì 6 luglio in un incidente avvenuto in via Ruggeri da Stabello, all’altezza dell’ufficio postale. L’allarme è scattato intorno alle 16.30: lo scontro ha coinvolto una moto (guidata dal giovane), un’auto e un bus di linea dell’Atb. Sul posto sono intervenute in codice giallo un’ambulanza e un’automedica. Il 18enne è stato soccorso cosciente. Assistenza anche a un uomo di 31 anni coinvolto nell’incidente. La polizia locale ha effettuato i rilievi e regolato la viabilità, chiudendo il traffico verso il centro di Bergamo e deviando i veicoli all’incrocio con via Crocifisso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Schianto in moto in via Ruggeri da Stabello: ferito un 18enne

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