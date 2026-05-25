Violento schianto tra auto e moto a Carbonate | 18enne sbalzato contro la cancellata

Notizia in breve

Un'auto e una moto si sono scontrate a Carbonate intorno alle 13 di oggi, 25 maggio 2026. Un ragazzo di 18 anni, a bordo della moto, è stato sbalzato contro una cancellata e ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.