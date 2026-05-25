Violento schianto tra auto e moto a Carbonate | 18enne sbalzato contro la cancellata
Un'auto e una moto si sono scontrate a Carbonate intorno alle 13 di oggi, 25 maggio 2026. Un ragazzo di 18 anni, a bordo della moto, è stato sbalzato contro una cancellata e ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.
Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, 25 maggio 2026, a Carbonate, dove intorno alle 13.34 un’auto e una moto si sono scontrate violentemente all’incrocio tra via Louis Pasteur e via Alessandro Volta. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un ragazzo di 18 anni, soccorso in. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Il video dell'incidente tra il taxi e la moto registrato dalla dashcam: il momento dell'impatto
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