Un calciatore è stato condannato a quindici anni dalla violenza su un arbitro durante un torneo di calcetto. L’incidente è avvenuto quindici anni fa, quando il giocatore colpì l’arbitro con una manata. La sentenza è stata emessa recentemente.

Firenze, 6 luglio 2026 – Colpì l’ arbitro con una manata al torneo di calcetto: la sentenza arriva a distanza di quindici anni. Il calciatore amatoriale aveva infatti rinunciato alla prescrizione pur di definire una disputa con il direttore di gara – appartenente alla federazione Csen – che affonda le radici nientemeno che nell’ estate del 2011: si affrontavano il ’Liverpold’ e ’I Berna’. Al termine della partita, V.P., tesserato del Liverpold, si rivolse con tono offensivo all’arbitro per contestare alcune sue decisioni, in particolare un fallo che aveva portato alla sconfitta della sua squadra. “Si consideri espulsi”, replicò il direttore di gara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schiaffo all’arbitro del calcetto, condannato dopo quindici anni

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CHE SCHIFO! ARBITRO DEL 2010 BRUTALMENTE AGGREDITO. ADESSO PARLO IO

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Vabbè ma il Paraguay doveva finirla in nove sta partita, una roba vergognosa l’arbitro. Galarza ha fatto un fallo da rosso (schiaffo a mbappe) e altri 5/6 interventi da giallo hahahah ma di cosa parliamo x.com

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