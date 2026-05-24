Quindici arrestato pluripregiudicato condannato a 12 anni

Da anteprima24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo con precedenti penali è stato arrestato a Quindici. Era già condannato a 12 anni di reclusione e si trovava in libertà nonostante la condanna. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato locale durante un’operazione di polizia giudiziaria. Le forze dell’ordine hanno portato a termine il fermo senza incidenti. La persona è stata trasferita in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria, condotta in Quindici dai poliziotti del Commissariato di P.S di Lauro, è stato tratto in arresto un pluripregiudicato condannato a 12 anni di reclusione per gravi reati contro la persona. Alla condanna, emessa dal Tribunale ordinario di Nola, consegue l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Al termine degli adempimenti di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE). Stesso personale, nell’ambito di specifiche attività volte a contrastare i reati ambientali hanno denunciato due persone residenti a Somma Vesuviana per il reato di trasporto di rifiuti speciali in assenza di formulario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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