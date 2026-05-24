quindici arrestato pluripregiudicato condannato a 12 anni

Notizia in breve

Un uomo con precedenti penali è stato arrestato a Quindici. Era già condannato a 12 anni di reclusione e si trovava in libertà nonostante la condanna. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato locale durante un’operazione di polizia giudiziaria. Le forze dell’ordine hanno portato a termine il fermo senza incidenti. La persona è stata trasferita in carcere in attesa di ulteriori provvedimenti.