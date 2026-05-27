Schiaffo e spinta a un arbitro di 16 anni | partita sospesa a Usini

Notizia in breve

Una partita a Usini è stata interrotta dopo che un arbitro di 16 anni è stato colpito con uno schiaffo e spinto da un giocatore. Secondo quanto riferito, il giovane arbitro ha subito lo schiaffo durante il match e ha risposto con un passo indietro. In seguito, il giocatore ha replicato con una spinta, portando alla sospensione della partita. Non sono stati segnalati altri episodi di violenza o feriti.