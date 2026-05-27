Schiaffo e spinta a un arbitro di 16 anni | partita sospesa a Usini
Una partita a Usini è stata interrotta dopo che un arbitro di 16 anni è stato colpito con uno schiaffo e spinto da un giocatore. Secondo quanto riferito, il giovane arbitro ha subito lo schiaffo durante il match e ha risposto con un passo indietro. In seguito, il giocatore ha replicato con una spinta, portando alla sospensione della partita. Non sono stati segnalati altri episodi di violenza o feriti.
? Punti chiave Come ha reagito il sedicenne dopo lo schiaffo ricevuto?. Cosa è successo esattamente nel momento della spinta?. Chi interverrà per punire il giocatore della Gymnasium?. Quali sanzioni subirà l'atleta dopo le immagini virali?.? In Breve Aggressione scatenata dal secondo giallo inflitto al numero 30 della Gymnasium Sassari.. Pubblico di Usini manifesta solidarietà proteggendo il sedicenne durante il caos in campo.. Il giudice sportivo analizzerà il video virale e il referto dell'arbitro.. L'episodio tra Gymnasium Sassari e GS Monserrato solleva dubbi sulla sicurezza giovanile.. Un arbitro di 16 anni viene aggredito sul campo di Usini dopo un cartellino rosso, costringendo la gara tra Gymnasium Sassari e GS Monserrato alla sospensione immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu
SHOCK ALLA PARTITA DI CALCETTO: ARBITRO AGGREDITO FINISCE IN OSPEDALE | 13/12/2025
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Arbitro sedicenne aggredito nel Sassarese dopo un cartellino rosso. Uno schiaffo e una spinta, partita immediatamente sospesa #ANSA x.com
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