Oggi, un documento approvato dal consiglio comunale di Arezzo propone l’introduzione dello Youth Test, uno strumento per valutare l’impatto delle decisioni del Comune sui giovani. Si tratta di un indicatore che dovrebbe essere applicato a delibere e atti strategici, con l’obiettivo di analizzare come le politiche cittadine influenzino le generazioni più giovani. La proposta mira a integrare questa valutazione nelle procedure amministrative.

Arezzo, 6 luglio 2026 – . La proposta contenuta in un atto di indirizzo: introdurre lo Youth Test come indicatore su delibere e atti strategici del Comune che riguardano i giovani” Valutare l'impatto generazionale delle politiche comunali rivolte ai giovani. Con un atto di indirizzo che sarà presentato nei prossimi giorni in Consiglio Comunale, Scelgo Arezzo e Con Arezzo – Lista Civica delle Frazioni chiedono alla Giunta di dotarsi dello "Youth Test", strumento già sperimentato in diverse province dell'Emilia-Romagna che consente di quantificare in maniera oggettiva gli effetti delle scelte amministrative sulla città, superando la logica della semplice dichiarazione di intenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Scelgo Arezzo e Con Arezzo: “Serve uno strumento per valutare l’impatto sulle politiche giovanili in città”

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