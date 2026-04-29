Cultura e politiche giovanili | alla Foresta di Wudz i 6 candidati a sindaco di Arezzo a confronto sul futuro della città

Il 29 aprile 2026 si è svolto a Arezzo un confronto tra i sei candidati a sindaco in vista delle elezioni amministrative. L'incontro si è concentrato su temi legati alla cultura e alle politiche giovanili, con i candidati che hanno discusso delle proposte e delle strategie da adottare per il futuro della città. La discussione si è svolta nell'ambito della manifestazione denominata Foresta di Wudz, dedicata a questi argomenti.

Arezzo, 29 aprile 2026 – “Il futuro è aperto, e dipende da noi.” La frase di Natalia Ginzburg è il claim scelto per questa edizione speciale della Foresta di Wudz, dedicata a cultura e politiche giovanili. Giovedì 7 maggio 2026, dalle ore 18:00, alla galleria Rosy Boa di Arezzo (via Cesalpino 29) torna infatti l’appuntamento, organizzato dalla casa editrice Wudz in collaborazione con Rosy Boa e Woodworm. L’appuntamento vedrà protagonisti i sei candidati a sindaco d el Comune di Arezzo alle prossime elezioni amministrative — Andreani, Ceccarelli, Comanducci, Donati, Marinelli e Menchetti — chiamati a confrontarsi sui temi delle politiche culturali e giovanili della città per i prossimi anni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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