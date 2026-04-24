Arezzo Donati lancia Scelgo Arezzo | 32 nomi tra volti nuovi e veterani

A Arezzo, Marco Donati ha presentato la lista “Scelgo Arezzo” con un totale di 32 candidati, tra cui figure nuove e veterani. La lista è guidata da Valentina Sileno, affiancata dall’ex comandante della polizia municipale, Aldo Poponcini. La presentazione è avvenuta in vista delle prossime elezioni comunali, con alcuni dei nomi già noti nel panorama locale.

? Cosa sapere Marco Donati presenta la lista Scelgo Arezzo con 32 candidati al consiglio comunale.. Valentina Sileno guida il gruppo insieme all'ex comandante della polizia municipale Aldo Poponcini.. Marco Donati punta alla guida di Arezzo presentando oggi la lista Scelgo Arezzo, un gruppo composto da 32 candidati al consiglio comunale che punta a rinnovare l’amministrazione cittadina. Il progetto, che affonda le sue radici nella precedente esperienza consiliare denominata appunto Scelgo Arezzo, ha ufficializzato i nomi dei sostenitori della candidatura di Donati per la carica di sindaco. La squadra viene descritta dai suoi promotori come un insieme di alte professionalità e persone di valore, pronte a mettersi in gioco per gestire il governo del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arezzo, Donati lancia Scelgo Arezzo: 32 nomi tra volti nuovi e veterani Notizie correlate Arezzo, la Lega punta su 26 nomi: tra ex questore e nuovi voltiLa Lega presenta il proprio schieramento per le elezioni amministrative di Arezzo, confermando il sostegno al candidato sindaco Marcello Comanducci. Leggi anche: Lecco, Fumagalli lancia "Orizzonte": 32 nomi tra esperti di sicurezza e volti nuovi del civismo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Anche quest’anno ad Arezzo attivato il progetto Adotta una lancia; Confronto tra sistema produttivo e candidati, siglata dichiarazione d’intenti unitaria; Va sistemata l’attuale caserma. Poponcini accoglie la linea ma rilancia. Scelgo Arezzo: i nomi. Aldo Poponcini al secondo postoScelgo Arezzo ufficializza i nomi dei candidati a sostegno di Marco Donati sindaco. Al primo posto c'è Valentina Sileno e al secondo c'è Aldo Poponcini, ex comandante della Polizia Municipale. Questo ... corrierediarezzo.it Elezioni, la lista Casa Riformista per Ceccarelli ci sarà. Il Psi sostiene Scelgo Arezzo per DonatiCi sarà anche la lista di Casa Riformista a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo Ceccarelli. I lavori per allestire un gruppo che raccoglie esperienze riformiste, socialisti vicini a Mauro ... corrierediarezzo.it SCELGO AREZZO - LA CARICA DEI 32 CANDIDATI. CHI SONO https://cityne.ws/hFm0v - facebook.com facebook Dopo Menchetti, AVS… ora Scelgo Arezzo: “oh ragazzi, si prova a falla funzionà davvero” x.com