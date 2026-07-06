Una performance si svolge nel centro urbano di Scandicci, coinvolgendo artisti, luoghi e cittadini. L’evento mira a portare l’arte fuori dagli spazi tradizionali, inserendola nel ritmo quotidiano della città. La manifestazione si intitola “Forma Effimera” e si svolge il 6 luglio 2026. L’obiettivo è creare incontri inattesi tra arte e ambiente urbano, coinvolgendo il pubblico in modo spontaneo.

Firenze, 6 luglio 2026 – Portare la performance fuori dagli spazi tradizionali dello spettacolo e inserirla nel ritmo quotidiano della città, creando incontri inattesi tra artisti, luoghi e persone. È questo il cuore di “Forma Effimera – Microfestival di PerFormance nel territorio urbano”, nuovo progetto di Gogmagog nato dalla collaborazione tra Cristina Abati ed Enrico L’Abbate, realizzato nell’ambito di Scandicci Open City 2026. Dal 7 al 16 luglio il Centro Commerciale Naturale di Scandicci ospiterà tre performance di danza e musica e un incontro teorico dedicato al rapporto tra arte performativa, spazio urbano e tessuto sociale. Il... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scandicci palcoscenico urbano con “Forma Effimera”

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