Scandicci via al Parco Urbano della Biodiversità

A Scandicci è stato aperto il nuovo Parco Urbano della Biodiversità, uno spazio verde pubblico di grandi dimensioni. La riserva mira a conservare la biodiversità e a offrire un punto di riferimento per attività di ricerca e formazione, rivolte sia a studenti che ad adulti. Il parco sarà inoltre un luogo frequentato quotidianamente per praticare sport, partecipare a eventi culturali e vivere momenti di aggregazione.

Il Parco Urbano della Biodiversità di Scandicci sarà un grande spazio verde pubblico: una riserva di biodiversità, un luogo per la ricerca e la formazione (per studenti e adulti) e un’area da vivere ogni giorno con sport, cultura ed eventi.La Giunta guidata dalla sindaca Claudia Sereni ha.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Scandicci ridisegna il suo futuro: dal Parco Urbano della Biodiversità alla sicurezza del territorio Notizie correlate Sopralluogo sul torrente Parma per l’osservazione dell’ecosistema urbano e della biodiversitàSi è svolto ieri, nel greto del torrente Parma, un sopralluogo con studenti e studentesse del corso di Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e le... Una giornata nel segno della pulizia spiagge al Parco Marittimo. Legambiente: "Un'area rinata che tutela la biodiversità"Domenica scorsa, nell'ambito della campagna nazionale di Legambiente "Spiagge e fondali puliti", a Ravenna è stata organizzata una giornata volta... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Parco delle Biodiversità; Stop auto davanti a scuola, via al test. Il rione si divide sulla sosta selvaggia. Ma le famiglie: Così bimbi più sicuri. Scandicci, via al Parco Urbano della BiodiversitàApprovata la prima fase del progetto: 12 ettari di verde pubblico tra natura, ricerca e percorsi ciclopedonali, con lavori previsti entro fine estate ... firenzetoday.it Da Regione 2,3 milioni al parco urbano della biodiversità di ScandicciScandicci (Firenze), 13 agosto 2025 - Il Comune di Scandicci (Firenze) ha ricevuto dalla Regione Toscana poco meno di 2,3 milioni di euro per la realizzazione del lotto 1 del parco urbano della ... lanazione.it Il Parco urbano finisce al centro della polemica, ma è solo la miccia di uno scontro molto più profondo. Dietro l’affondo del parlamentare c’è una strategia precisa e il degrado diventa un pretesto L'ARTICOLO COMPLETO AL PRIMO COMMENTO facebook L’inaugurazione del nuovo Parco Urbano di Villa Reatina, il più grande parco di Rieti, raccontata dalla stampa locale. x.com