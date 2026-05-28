Il Castello diventa un luogo di eventi e attività durante l’estate a Milano, quando le scuole chiudono e il traffico diminuisce leggermente. I cortili si riempiono di tavolini e la città modifica il suo modo di vivere le serate, trasformando gli spazi pubblici in punti di aggregazione temporanei.

Milano d’estate cambia pelle ogni anno. Le scuole chiudono, il traffico rallenta appena, i cortili si riempiono di tavolini e la città cerca nuovi modi per abitare le proprie sere. In questo scenario, Estate al Castello è diventata qualcosa di più di una rassegna culturale: è un rito urbano. Un appuntamento che da quattordici anni usa il Castello Sforzesco non come semplice contenitore monumentale, ma come spazio pubblico attraversabile, aperto, popolare nel senso più alto del termine. Dal 12 giugno al 9 settembre il Cortile delle Armi ospiterà settanta appuntamenti tra musica, teatro, comicità, danza, cinema e incontri. Una programmazione volutamente trasversale, pensata per pubblici differenti, con biglietti calmierati e numerosi eventi gratuiti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il Castello torna palcoscenico urbano

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