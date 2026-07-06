Malagò sul caso Balogun | Un precedente pericolosissimo
Il caso Balogun ha portato alla sospensione dell’espulsione dell’attaccante, permettendogli di scendere in campo contro il Belgio. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori. La sospensione, infatti, permette all’atleta di partecipare alle partite nonostante il procedimento in corso. La vicenda si svolge in un clima di attenzione legale e sportiva, con opinioni contrastanti sulla decisione presa.
Roma, 6 luglio 2026 - La sospensione dell'espulsione di Folarin Balogun, che consentirà all'attaccante degli Stati Uniti di essere regolarmente in campo contro il Belgio, continua a far discutere. Tra le voci più critiche c'è quella del presidente della Figc Giovanni Malagò, intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio 1, dove ha definito la decisione della Fifa un precedente estremamente delicato. SANTA CLARA, CALIFORNIA - JULY 01: Folarin Balogun #20 of the United States celebrates scoring his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between USA and Bosnia and Herzegovina at San Francisco Bay Area Stadium on July 01, 2026 in Santa Clara, California. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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