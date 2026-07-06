Malagò sul caso Balogun | Un precedente pericolosissimo

Notizia in breve

Il caso Balogun ha portato alla sospensione dell’espulsione dell’attaccante, permettendogli di scendere in campo contro il Belgio. La decisione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli addetti ai lavori. La sospensione, infatti, permette all’atleta di partecipare alle partite nonostante il procedimento in corso. La vicenda si svolge in un clima di attenzione legale e sportiva, con opinioni contrastanti sulla decisione presa.