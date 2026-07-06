Scandalo ai Mondiali | il caso della squalifica di Balogun sospesa grazie a Trump

La Fifa ha sospeso temporaneamente la squalifica del calciatore statunitense Falorin Balogun, decisione che ha suscitato una reazione negativa da parte dell'Uefa. La confederazione europea ha definito la mossa della Fifa «senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile». La decisione riguarda la revoca della squalifica, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui procedimenti legali coinvolti. La vicenda si inserisce nel contesto di un più ampio scandalo legato ai Mondiali.

Con la decisione di revocare la squalifica del calciatore statunitense Falorin Balogun, la Fifa «ha oltrepassato il limite». È quanto si legge in un duro comunicato della Uefa che parla di una decisione «senza precedenti, incomprensibile e ingiustificabile». L’attaccante è stato graziato dopo – pare – una telefonata di Donald Trump a Gianni Infantino. «Il calcio, come qualsiasi altro sport, si basa su regole che sono il fondamento di una competizione equa, onesta e trasparente. A volte, le regole sono soggette a interpretazione. In questo caso, non è così», si legge nella nota dell’organo di governo del calcio europeo. La revoca della squalifica con l’articolo 27. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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SCANDALO MONDIALI, SOSPESA L'ESPULSIONE DI BALOGUN: VERGOGNA!

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