La Fifa ha deciso di sospendere la squalifica di Balogun ai Mondiali 2026. L’attaccante, espulso ai sedicesimi di finale durante il match tra Stati Uniti e Bosnia per un fallo su un avversario, potrà scendere in campo nella partita degli ottavi contro il Belgio, prevista per domani notte alle 2. La decisione permette a Balogun di partecipare alla sfida successiva del torneo.

Clamorosa decisione della Fifa ai Mondiali 2026, destinata a far discutere: Folarin Balogun, espulso ai sedicesimi di finale nel corso del match tra Stati Uniti e Bosnia per un fallo su Tarik Muharemovic, sarà comunque a disposizione per la partita degli ottavi tra Usa e Belgio, in programma domani notte alle 2 italiane. La Fifa infatti ha sospeso la squalifica del centravanti del Monaco, applicando l’articolo 27 del codice disciplinare della Fifa, che consente una sospensiva “per un periodo di un anno”. “Qualora Balogun commetta un’altra infrazione di natura e gravità analoghe la squalifica sarà revocata e la sanzione applicata – spiega l’organo di governo del calcio mondiale – Fatto salvo qualsiasi ulteriore sanzione inflitta per la nuova infrazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Balogun, sospesa la squalifica ai Mondiali 2026: la decisione della Fifa, contro il Belgio ci sarà

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Balogun CAN play vs Belgium… how does this work

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Francamente non mi interessa se Trump usa la sua influenza o chiama Infantino. Balogun è l'unico attaccante che sa concludere, quindi i mezzi giustificano il fine reddit