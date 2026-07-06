Savona lite a coltellate in spiaggia | morto marocchino

Un uomo di 37 anni è morto domenica 5 luglio dopo essere stato ferito con un coltello su una spiaggia libera a Savona. La lite si è verificata nel pomeriggio e l’uomo è stato colpito più volte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Un uomo di 37 anni (nazionalità marocchina, le iniziali M.Y., ndr) è morto nelle ultime ore dopo essere stato ferito con un coltello nella giornata di domenica 5 luglio su un tratto di spiaggia libera a Savona. In base alle prime testimonianze raccolte sul posto, l’aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppetto di uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna. L’aggressore avrebbe ferito gravemente il 37enne e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga verso ponente. Subito sul posto si erano portati i soccorsi che hanno trasferito il 37enne all’ospedale San Paolo dove nella notte è stato operato. Nonostante le cure dei medici però l’uomo non ce l’ha fatta ed è deceduto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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