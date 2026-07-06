Litigano in spiaggia a Savona | morto un 37enne ferito con un coltello

Da tgcom24.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 37 anni è deceduto domenica dopo essere stato ferito con un coltello su una spiaggia libera a Savona. La lite si è verificata nelle prime ore del pomeriggio, vicino alla riva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, senza aver ancora identificato i responsabili.

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Un uomo di 37 anni è morto nelle ultime ore dopo essere stato ferito con un coltello nella giornata di domenica 5 luglio su un tratto di spiaggia libera a Savona. In base alle prime testimonianze raccolte sul posto, l'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppetto di uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna. L'aggressore avrebbe ferito gravemente il 37enne e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga verso ponente., Subito sul posto si erano portati i soccorsi che hanno trasferito il 37enne all'ospedale San Paolo dove nella notte è stato operato. Nonostante le cure dei medici però l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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