Un uomo di 37 anni è deceduto domenica dopo essere stato ferito con un coltello su una spiaggia libera a Savona. La lite si è verificata nelle prime ore del pomeriggio, vicino alla riva. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto, senza aver ancora identificato i responsabili.

Un uomo di 37 anni è morto nelle ultime ore dopo essere stato ferito con un coltello nella giornata di domenica 5 luglio su un tratto di spiaggia libera a Savona. In base alle prime testimonianze raccolte sul posto, l'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppetto di uomini che si trovavano in un accampamento di fortuna. L'aggressore avrebbe ferito gravemente il 37enne e poi sarebbe scappato sul bagnasciuga verso ponente., Subito sul posto si erano portati i soccorsi che hanno trasferito il 37enne all'ospedale San Paolo dove nella notte è stato operato. Nonostante le cure dei medici però l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Savona.

© Tgcom24.mediaset.it - Litigano in spiaggia a Savona: morto un 37enne ferito con un coltello

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Savona, accoltellamento in spiaggia: un uomo ferito all’addome e caccia all’aggressoreNel primo pomeriggio, su una spiaggia libera del lungomare di Savona, si è verificato un accoltellamento.

Entra ubriaco alla guardia medica e terrorizza i pazienti minacciandoli con un coltello: 37enne denunciatoUn uomo di 37 anni è stato denunciato dopo essere entrato ubriaco nei locali dell’ex guardia medica di Borgotaro, dove ha minacciato i presenti con...