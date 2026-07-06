Savona accoltellamento in spiaggia | morto nella notte il 37enne colpito all’addome
Un uomo di 37 anni è deceduto nella notte dopo essere stato accoltellato all’addome in una spiaggia di Savona. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio del 5 luglio durante una lite sul lungomare del Prolungamento. I soccorritori hanno trasportato la vittima in ospedale, dove è stato dichiarato morto nelle ore successive. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per ricostruire la dinamica e identificare eventuali responsabili.
Una notte tra l’agonia e l’incertezza sul suo futuro, finché i medici non hanno decretato il decesso. Purtroppo non ce l’ha fatta il37enne accoltellato all’addome nel pomeriggio del 5 luglio a Savona, presso la spiaggia del Prolungamento, al culmine di una lite sulla spiaggia. Il giovane uomo, nonostante fosse stato sottoposto nel tardo pomeriggio di ieri a un delicato intervento chirurgico,è deceduto nella notte. Una vicenda sconvolgente consumatasi in pieno giorno, in una spiaggia gremita di giovani e famiglie e che, stando alle ricostruzioni, sarebbe culminata nel peggiore degli scenari per un futile motivo. Il tragico episodio infatti si è verificato proprio sotto la fortezza del Priamar. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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