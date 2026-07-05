Savona accoltellamento in spiaggia | un uomo ferito all’addome e caccia all’aggressore

Notizia in breve

Nel primo pomeriggio, su una spiaggia libera del lungomare di Savona, si è verificato un accoltellamento. Un uomo è stato ferito all’addome e trasportato in ospedale in codice rosso. La polizia sta cercando l’aggressore, che si è allontanato subito dopo l’episodio. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’aggressione o sull’identità delle persone coinvolte. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza mentre proseguono le indagini.