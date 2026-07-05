Savona accoltellamento in spiaggia | un uomo ferito all’addome e caccia all’aggressore
Nel primo pomeriggio, su una spiaggia libera del lungomare di Savona, si è verificato un accoltellamento. Un uomo è stato ferito all’addome e trasportato in ospedale in codice rosso. La polizia sta cercando l’aggressore, che si è allontanato subito dopo l’episodio. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’aggressione o sull’identità delle persone coinvolte. La zona è stata messa sotto stretta sorveglianza mentre proseguono le indagini.
La violenza è esplosa nel primo pomeriggio su una spiaggia libera del lungomare di Savona. La vittima è stata trasportata in ospedale in codice rosso, mentre l'aggressore è fuggito a piedi lungo il bagnasciuga Momenti di paura nel primo pomeriggio sulla spiaggia libera del prolungamento di Savona, dove una violenta lite è sfociata in un accoltellamento. Un uomo è stato colpito all’addome con un coltello durante un diverbio scoppiato tra più persone presenti sull’arenile. Secondo le prime ricostruzioni, ilferimentosarebbe avvenuto al culmine di una discussione tradue gruppi di uominiche si trovavano nella zona, dove era stato allestito un accampamento di fortuna. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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