Dino Cavallotto di 98 anni spara alla moglie Pia a Savona forse perché affetta da demenza e tenta il suicidio
A Savona, un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie, affetta da grave demenza, e successivamente ha tentato di togliersi la vita. La donna è rimasta ferita, mentre l’uomo è stato trovato con ferite da arma da fuoco. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno indagando. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio.
A Savona il 98enne Dino Cavallotto ha tentato il suicidio dopo aver sparato alla moglie Pia, affetta da una grave demenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Segui gli aggiornamenti su Savona.
Notizie e thread social correlati
Savona, 98enne spara alla moglie durante una lite: è gravissimaUn uomo di 98 anni ha sparato alla moglie, di oltre ottant’anni, durante una lite in casa a Savona.
Savona, 98enne spara alla moglie malata durante una lite: è gravissimaUn uomo di 98 anni ha sparato alla moglie, che soffre di problemi di salute, durante una lite nella loro abitazione a Savona.