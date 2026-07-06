Dino Cavallotto di 98 anni spara alla moglie Pia a Savona forse perché affetta da demenza e tenta il suicidio

Notizia in breve

A Savona, un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie, affetta da grave demenza, e successivamente ha tentato di togliersi la vita. La donna è rimasta ferita, mentre l’uomo è stato trovato con ferite da arma da fuoco. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e stanno indagando. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio.