Savona 98enne spara alla moglie durante una lite | è gravissima

Da tgcom24.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie, di oltre ottant’anni, durante una lite in casa a Savona. La donna è stata soccorsa sul luogo e trasportata in condizioni critiche all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i fatti e verificare eventuali responsabilità. La dinamica esatta dell’accaduto non è ancora stata resa nota.

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Un uomo di 98 anni savonese avrebbe sparato alla moglie ultraottantenne al termine di una lite avvenuta nella loro casa di Savona. L'anziana dopo i soccorsi sul posto è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure. L'uomo, secondo le prime informazioni, presenterebbe alcune escoriazioni alle braccia e al volto. È stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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