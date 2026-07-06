Savona 98enne spara alla moglie malata durante una lite | è gravissima

Un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie, che soffre di problemi di salute, durante una lite nella loro abitazione a Savona. La donna è rimasta gravemente ferita e si trova in condizioni critiche. Dopo aver sparato, l'uomo ha tentato di ferirsi autoinfliggendosi ferite alle braccia e al volto.

Un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato alla moglie malata ultraottantenne al termine di una lite nella loro casa, a Savona. Poi ha cercato di ferirsi autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana dopo i soccorsi sul posto è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure, sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri., A intervenire per prima è stata la nipote, chiamata dai vicini che avevano sentito dei rumori strani. Poi sono arrivati i nipoti. Secondo le prime ipotesi, come scrive Il Secolo XIX, la tragedia potrebbe essere legata al fatto che la donna fosse affetta da una grave demenza e l’uomo non riuscisse a tollerare più la situazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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