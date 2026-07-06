Savona 98enne spara alla moglie malata durante una lite | è gravissima

Da tgcom24.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 98 anni ha sparato alla moglie, che soffre di problemi di salute, durante una lite nella loro abitazione a Savona. La donna è rimasta gravemente ferita e si trova in condizioni critiche. Dopo aver sparato, l'uomo ha tentato di ferirsi autoinfliggendosi ferite alle braccia e al volto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo di 98 anni, Dino Cavallotto, ha sparato alla moglie malata ultraottantenne al termine di una lite nella loro casa, a Savona. Poi ha cercato di ferirsi autoinfliggendosi delle lesioni sulle braccia e al volto. L'anziana dopo i soccorsi sul posto è stata trasferita in condizioni critiche al Santa Corona di Pietra Ligure, sarebbe in fin di vita. L'uomo è stato invece trasportato in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Sul posto i carabinieri., A intervenire per prima è stata la nipote, chiamata dai vicini che avevano sentito dei rumori strani. Poi sono arrivati i nipoti. Secondo le prime ipotesi, come scrive Il Secolo XIX, la tragedia potrebbe essere legata al fatto che la donna fosse affetta da una grave demenza e l’uomo non riuscisse a tollerare più la situazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Savona.

savona 98enne spara alla moglie malata durante una lite 232 gravissima
© Tgcom24.mediaset.it - Savona, 98enne spara alla moglie malata durante una lite: è gravissima
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Savona, 98enne spara alla moglie durante una lite: è gravissimaUn uomo di 98 anni ha sparato alla moglie, di oltre ottant’anni, durante una lite in casa a Savona.

Picchia la moglie durante una lite e la colpisce alla testa: 49enne gravissima a CataniaUn uomo di 53 anni è stato arrestato a Belsito, in provincia di Catania, per aver aggredito la moglie durante una lite, colpendola alla testa.

Temi più discussi: Savona, 98enne spara alla moglie e poi tenta di ferirsi. La donna è gravissima; Tpl a Savona, stangata per chi viaggia sui bus: più 20% su biglietti e abbonamenti; Sassello, sulle orme dei pipistrelli con un bat-detector per ascoltarli.

savona 98enne spara allaSavona, ottantenne spara alla moglie e poi tenta di togliersi la vita. La donna è gravissimaSavona - Tragedia a Savona in via Mongrifone, sopra la stazione centrale. Un uomo di circa 80 anni ha sparato alla moglie 84enne e poi ha cercato di accoltellarsi. La donna è in gravissime condizioni. ilsecoloxix.it

savona 98enne spara allaSavona, anziano spara alla moglie al culmine di una lite familiare. La donna, di 86 anni, è in fin di vitaL'aggressione è avvenuta questa mattina intorno alle 7.30 nell'abitazione di via Mongrifone per cause ancora da chiarire. L'uomo è stato fermato dai carabinieri ... corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web