Picchia la moglie durante una lite e la colpisce alla testa | 49enne gravissima a Catania

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Belsito, in provincia di Catania, per aver aggredito la moglie durante una lite, colpendola alla testa. La donna si trova in gravissime condizioni. L’aggressione è avvenuta nel corso di un episodio di violenza domestica, che ha portato all’arresto dell’uomo per tentato femminicidio. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Belsito (Catania) per tentato femminicidio dopo aver picchiato la moglie, colpendola alla testa. La donna è ricoverata in prognosi riservata e in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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