Durante una lite nella frazione Belsito di Misterbianco, un uomo di 53 anni ha aggredito la moglie di 49 anni, colpendola con violenza. La donna è stata trovata in condizioni gravissime e trasportata in ospedale. L’aggressione è avvenuta nella notte e si indaga per tentato femminicidio. La polizia ha sequestrato l’arma usata e sta raccogliendo testimonianze. La coppia era nota alle forze dell’ordine per precedenti di violenza domestica.

Tentato femminicidio nella notte nella frazione Belsito di Misterbianco dove un 53enne, al culmine di una lite, ha aggredito la moglie, di 49 anni, ferendola gravemente. Soccorsa, la donna è stata portata in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro dove è ricoverata con la prognosi riservata. L’uomo è stato bloccato e arrestato per tentato femminicidio dai carabinieri della Tenenza di Misterbianco. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Picchia violentemente la moglie durante una lite, la donna è gravissima. Il tentato femminicidio a Misterbianco

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