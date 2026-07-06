Sara Funaro Pd al primo posto tra i sindaci più apprezzati Decaro Pd tra governatori

Sara Funaro, sindaca di Firenze, si posiziona al primo posto tra i sindaci più apprezzati secondo la Classifica Governance Poll 2026. Seguono Marco Fioravanti di Ascoli e Gaetano Manfredi di Napoli. Tra i presidenti di regione, primo si piazza Antonio Decaro, rappresentante del Pd in Puglia. La classifica si basa su preferenze e valutazioni pubbliche.

Sara Funaro (Firenze Pd) guida la Classifica Governance Poll 2026 davanti a Marco Fioravanti (Ascoli) e Gaetano Manfredi (Napoli). Tra i Presidenti di Regione primo Antonio Decaro (Pd Puglia). Ma il dato che emerge dall’indagine va oltre la graduatoria: oggi due sindaci su tre raccolgono un consenso inferiore rispetto al giorno della loro elezione. La Classifica Governance Poll 2026, realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, restituisce una fotografia aggiornata del consenso degli amministratori locali italiani e racconta, al tempo stesso, una profonda trasformazione del rapporto tra cittadini e istituzioni territoriali. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Governance Poll 2026: in testa la sindaca di Firenze Sara Funaro e il governatore Antonio Decaro

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