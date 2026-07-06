Sara Funaro è la sindaca più apprezzata in Italia, secondo il Governance Poll 2026. Tra i governatori, Giani si piazza al settimo posto. La Toscana si conferma regione con alto gradimento per i propri amministratori. La classifica valuta il consenso politico degli esponenti locali e regionali, evidenziando le preferenze degli italiani. La rilevazione si basa su sondaggi condotti tra cittadini, senza indicare i criteri di valutazione o le modalità di raccolta.

Firenze, 6 luglio 2026 – La Toscana si conferma terra di grande consenso politico per i propri amministratori. La nuova edizione del Governance Poll 2026, il celebre censimento annuale sul gradimento degli amministratori locali realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, fotografa un vero e proprio trionfo per la regione trainato dalla prima cittadina di Firenze. Sara Funaro al primo posto in Italia. Con un balzo in avanti di ben 11 punti rispetto alla rilevazione del 2025, Sara Funaro conquista la vetta della classifica nazionale, diventando la sindaca più amata d'Italia. Si tratta di un risultato storico: Funaro è infatti la prima donna in assoluto a salire sul gradino più alto del Governance Poll. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Sara Funaro è la sindaca più amata in Italia, Giani al settimo posto tra i governatori. Governance Poll, la classifica 2026

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