Sara Funaro è la sindaca più apprezzata in Italia secondo un sondaggio. Ha commentato il risultato, affermando che è positivo ricevere il consenso dei cittadini e che continuerà a impegnarsi per la città. Ha aggiunto che i sondaggi possono variare nel tempo, quindi rimane concentrata sul lavoro quotidiano. La sindaca ha sottolineato l’importanza di mantenere un atteggiamento umile e di continuare a lavorare con impegno.

«È un risultato che fa piacere, fa piacere il gradimento da parte dei cittadini, è uno stimolo maggiore a lavorare ancora di più, ma siamo consapevoli che i sondaggi cambiano col tempo quindi pancia a terra e lavorare per la città». La sindaca di Firenze Sara Funaro commenta così, a caldo, i risultati del Governance Poll 2026 pubblicato il 6 luglio da Il Sole 24 ore e realizzato dall'Istituto demoscopico Noto Sondaggi, che la vede al primo posto tra i sindaci italiani più apprezzati da parte dei cittadini con un gradimento del 66%. Un risultato che vede Funaro incrementare del 5,4% l'apprezzamento rispetto al giorno delle elezioni: è la prima volta di una donna in testa a questa classifica. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Sara Funaro è la sindaca più amata in Italia: «Bene ma restiamo pancia a terra a lavorare per Firenze»

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