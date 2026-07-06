Governance poll Funaro è la sindaca più amata d’Italia | per la prima volta vince una donna

Una donna è salita al primo posto del Governance poll, il sondaggio annuale sul consenso di sindaci e presidenti di regione. Per la prima volta, una sindaca conquista questa posizione, che era precedentemente occupata da uomini. Il risultato si basa sulle preferenze espresse nel sondaggio condotto da Noto Sondaggio e pubblicato dal Sole 24 Ore. La sindaca più amata d’Italia si distingue tra le altre figure istituzionali.

Per la prima volta è una sindaca a conquistare il primo posto del Governance poll, il censimento annuale sul consenso dei sindaci e dei presidenti di Regione realizzato da Noto Sondaggio per il Sole 24 Ore. A vincere quest’anno è infatti la sindaca di Firenze, Sara Funaro, guadagnando undici punti rispetto allo scorso anno. Ed è la prima donna a vincere questa classifica. Dall’edizione del 2026 emerge un lieve calo dei consensi complessivi: il 50% viene raggiunto comunque da 74 sindaci su 92, anche se lo scorso anno la percentuale era leggermente più alta (85% contro l’attuale 80%). Sul podio con Funaro (centrosinistra), ci vanno anche Marco Fioravanti (primo lo scorso anno e sindaco di centrodestra di Ascoli Piceno) e Gaetano Manfredi, primo cittadino di Napoli (centrosinistra). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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