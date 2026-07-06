Sara Funaro è la sindaca più amata d' Italia

AGI - Il protagonismo femminile, che negli ultimi anni sta attraversando la politica italiana, si riflette anche nelle amministrazioni comunali: Sara Funaro, sindaca di Firenze, conquista il primo posto con un balzo di 11 punti rispetto alla rilevazione precedente, diventando la prima donna a guidare la classifica. Lo rileva la nuova edizione del Governance Poll, il censimento annuale sul consenso dei sindaci e dei presidenti di Regione realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, oggi in edicola con il quotidiano. Il Governance Poll 2026 non rappresenta una simulazione elettorale, ma misura il rapporto tra sindaci e cittadini, influenzato da scelte amministrative, capacità comunicativa e condizioni socioeconomiche locali. 🔗 Leggi su Agi.it

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