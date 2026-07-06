Non c’è pace per i frati di Santo Spirito. Il convento dei cappuccini in via della Fiera a breve potrebbe chiudere i battenti. Un rischio che si era già presentato altre volte in passato, ma che alla fine i frati erano sempre riusciti a scongiurare. Ora ci risiamo. Sono stati gli stessi religiosi, ieri, a comunicarlo ai fedeli al termine delle messe. "Purtroppo ci ritroviamo nuovamente in questa situazione. L’ordine regionale dei cappuccini sta seriamente valutando di chiudere il nostro convento dal momento che siamo rimasti in pochi", allarga le braccia padre Giordano Ferri, che vive lì con padre Carlo Bonfè, lo storico guardiano del convento di via della Fiera, e fra’ Lorenzo Stanzani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santo Spirito rischia la chiusura. I frati: "Scelta dei nostri superiori". Ma i fedeli sono pronti a mobilitarsi

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