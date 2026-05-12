Villa Pamphili Kaufmann destinato all’ospedale Santo Spirito ma la difesa si appellerà
Francis Kaufmann, accusato degli omicidi avvenuti a villa Pamphili, ha rifiutato il ricovero in una struttura psichiatrica. Tuttavia, su disposizione della presidente della Corte d’Assise, sarà trasferito all’Ospedale Santo Spirito. La difesa ha annunciato che farà ricorso contro questa decisione. La vicenda riguarda il procedimento giudiziario nei confronti di Kaufmann, coinvolto in un caso di cronaca nera che ha suscitato attenzione.
Come anticipato dal Secolo, Francis Kaufmann, il presunto autore degli omicidi di villa Pamphili, rifiuta il ricovero nella struttura psichiatrica, ma sarà trasferito, per volontà della presidente della Corte d’Assise, all’Ospedale Santo Spirito. La vicenda. Francis Kaufmann, il presunto killer della compagna e della figlia (i due corpi senza nome rinvenuti a Villa Pamphili nel giugno 2025), sarà sottoposto a ricovero obbligato — e piantonato — presso il reparto psichiatrico del Santo Spirito. Non è una misura trattabile, bensì una disposizione della presidente della prima Corte d’Assise Paola Roja che, in virtù della diagnosi di “disturbo...🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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