Villa Pamphili Kaufmann destinato all’ospedale Santo Spirito ma la difesa si appellerà

Francis Kaufmann, accusato degli omicidi avvenuti a villa Pamphili, ha rifiutato il ricovero in una struttura psichiatrica. Tuttavia, su disposizione della presidente della Corte d’Assise, sarà trasferito all’Ospedale Santo Spirito. La difesa ha annunciato che farà ricorso contro questa decisione. La vicenda riguarda il procedimento giudiziario nei confronti di Kaufmann, coinvolto in un caso di cronaca nera che ha suscitato attenzione.

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