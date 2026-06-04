Chiusura scuola Santa Cristina | Chiarezza per i nostri figli Agnelli | Scelta triste ma necessaria

“Lo sappiamo. Questa è una scelta dolorosa, impopolare e particolarmente triste. Però è invetibile”. E a convincere il sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, sono soprattutto i numeri. Nel 2025 i nuovi nati nella cittadina del Cassero sono stati circa una settantina mentre, dal 1°. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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