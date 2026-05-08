Alzarsi all'alba per un lettino in piscina e non trovarlo mai | vacanza rovinata turista risarcito con 1000 euro

Un turista tedesco ha ricevuto quasi 987 euro di risarcimento da un tribunale di Hannover dopo aver trascorso una vacanza a Kos, in Grecia, che non è andata come previsto. L’uomo aveva passato le prime ore del mattino in spiaggia, cercando di assicurarsi un lettino in piscina, ma senza successo. La vicenda ha portato alla decisione di riconoscere un indennizzo per il disagio subito.

Un turista tedesco ha ottenuto 986,70 euro di risarcimento dal tribunale di Hannover dopo una vacanza rovinata a Kos, in Grecia. Nonostante si alzasse all’alba ogni mattina per trovare lettini liberi, non ci è mai riuscito a causa della cosiddetta “guerra degli asciugamani” che ha segnato l’intera vacanza con moglie e figli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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