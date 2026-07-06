Santa Marinella al via la pulizia delle spiagge libere | Dal prossimo anno programmazione in anticipo

A Santa Marinella sono iniziate le operazioni di pulizia e manutenzione delle spiagge libere, affidate alla società partecipata dal Comune. Le squadre operative sono state dislocate lungo tutto il litorale cittadino. La programmazione delle attività per l’anno successivo sarà pianificata in anticipo.

Santa Marinella, 6 luglio 2026 – Prende il via l’intervento di pulizia ordinaria e manutenzione delle spiagge libere di Santa Marinella. Le operazioni sono affidate alla SMS – Santa Marinella Servizi, società partecipata del Comune, che ha predisposto squadre operative lungo tutto il litorale cittadino. L’obiettivo è garantire decoro, sicurezza e piena fruibilità degli arenili in vista del picco della stagione estiva, quando le spiagge libere vengono frequentate da residenti, turisti e visitatori. Manutenzione delle spiagge libere a Santa Marinella. Gli interventi interesseranno le spiagge libere del territorio comunale, con attività di pulizia e manutenzione ordinaria finalizzate a rendere gli arenili più accoglienti e ordinati. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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