Palmaria al via la pulizia delle spiagge Raccolti quintali di plastica e legna

È iniziata la pulizia delle spiagge dell’isola Palmaria, sul lato rivolto verso Porto Venere, e proseguirà fino a domani. Durante le operazioni sono stati raccolti diversi quintali di plastica e legna. L’intervento è stato possibile anche grazie al supporto della Marina militare, impegnata nelle attività di messa in sicurezza delle aree interessate. Le operazioni di rimozione dei materiali sono state svolte in più fasi nel corso della giornata.

Proseguirà fino a domani, grazie anche al supporto della Marina militare, la messa in sicurezza e la pulizia delle spiagge dell’isola Palmaria, sul versante rivolto verso Porto Venere. L’iniziativa, promossa dal Comune, ha visto la partecipazione attiva di personale comunale, volontari e cittadini. L’intervento si inserisce nel percorso di preparazione alla prossima edizione di “ Operazione Marepulito ”, giunta al traguardo della 33ª edizione e ormai estesa a tutto il territorio comunale. L’obiettivo principale è stato quello di rimuovere il materiale accumulato sulle spiagge durante l’inverno, trasportato dalle mareggiate, così da consentirne il trasferimento nella prima settimana di maggio tramite mezzi pesanti e il successivo corretto smaltimento verso centri autorizzati.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palmaria, al via la pulizia delle spiagge. Raccolti quintali di plastica e legna Notizie correlate Pulizia dei corsi d’acqua, raccolta legna autorizzata ai cittadini: quanti quintali si possono prelevareÈ stata rinnovata per tutto il 2026 l’autorizzazione dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile che consente a... Rovigo, pulizia urbana: 6.500 mozziconi raccolti tra plastica e rifiutiA Rovigo, la tutela del territorio e l’impegno verso il benessere sociale si uniscono in un progetto operativo che vede protagonisti Plastic Free... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pulizia delle spiagge alla Palmaria, al via gli interventi in vista dell'estate; Liberate da tonnellate di rifiuti le spiagge della Palmaria lato Porto Venere; All’isola Palmaria una giornata tra natura e impegno. Trekking per ripulire la Palmaria, l’isola abbandonata al degradoDomenica 26 Legambiente lancia la campagna di raccolta rifiuti e mozziconi, mentre prosegue la battaglia per la tutela del territorio ... genova.repubblica.it Liberate da tonnellate di rifiuti le spiagge della Palmaria lato Porto VenereLiberate da tonnellate di rifiuti le spiagge della Palmaria lato Porto Venere ... msn.com Fallimento Trattoria Iseo, vanno all’asta tre lotti a Porto Venere, Le Grazie e sulla Palmaria x.com Prosegue la pulizia degli arenili in Palmaria. Leggi qui: https://gazzettadellaspezia.com/index.phpoption=com_k2&view=item&id=174842 - facebook.com facebook