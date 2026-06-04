Una richiesta di interventi urgenti è stata presentata per ripristinare, pulire e mettere in sicurezza le spiagge libere lungo Viale Miramare. La comunicazione evidenzia la necessità di interventi immediati per rimuovere detriti e riparare eventuali danni alle aree di balneazione. La richiesta è stata avanzata da un rappresentante locale, che sottolinea la situazione di degrado e l’urgenza di interventi tempestivi.

Richiesta di interventi urgenti di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle spiagge libere in Viale Miramare (fronte Stadio) Mittente: Giuseppe Marasco Nella qualita di Consigliere Comunale del Comune di Manfredonia Indirizzo PEC: (Inserisci la tua PEC) Il monitoraggio ha evidenziato uno stato di totale abbandono, degrado ambientale e potenziale pericolo per la salute pubblica e l incolumita dei bagnanti, analiticamente documentato negli allegati al presente atto. Emergenza Rifiuti e Detriti: Presenza diffusa sulla sabbia e sul bagnasciuga di materiale plastico, frammenti di vetro, mozziconi e residui di materiale edile abbandonato.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marasco: “Richiesta di interventi urgenti di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle spiagge libere in Viale Miramare”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pulizia spiagge libere di Manfredonia e Siponto, il Consigliere Marasco diffida e invita gli enti competenti a provvedere con urgenzaIl Consigliere ha diffidato gli enti competenti a intervenire urgentemente per la pulizia delle spiagge libere di Manfredonia e Siponto, con...

Ostia, al via la pulizia delle spiagge: interventi in vista di PasquaSono iniziati i lavori di pulizia lungo il litorale romano per preparare le spiagge alle festività pasquali.

Argomenti più discussi: Grande partecipazione alla giornata di studio dedicata a Bruno Trentin: lavoro, diritti e democrazia al centro del dibattito; Acqua scura, colore fogna, depuratori che non depurano... Marasco: Torrente Candelaro, da 50 anni una fogna a cielo aperto.. (VIDEO); Foggia il degrado nelle strade; Marasco sulle scie chimiche | Andate a firmare per il DDL Cieli Blu stop alla geoingegneria.