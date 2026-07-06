Salti acrobazie slalom | spettacolo a Recetto per la prova di Coppa del mondo Ecco come è andata
La prova di Coppa del mondo di sci nautico si è conclusa dopo quattro giorni di competizioni a Recetto, organizzate dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard e da Fissw Servizi. Durante l'evento sono state eseguite salti, acrobazie e slalom, attirando atleti internazionali e pubblico locale. La manifestazione faceva parte del Waterski Pro Tour e ha visto diverse gare di alto livello nel contesto del grande sci nautico mondiale.
Quattro giorni di spettacolo, quattro giorni del grande sci nautico mondiale: si è concluso ieri la Recetto Pro, la prova di Coppa del mondo organizzata a Recetto dalla Fissw, la Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard e da Fissw Servizi e inserita nel Waterski Pro Tour. Il Centro tecnico federale, la provincia di Novara e il Piemonte sono tornati ad essere centro nevralgico della disciplina, a un anno dai Mondiali per nazioni svolti l’anno scorso. Acrobazie, salti, slalom: circa ottanta atleti si sono confrontati ai massimi livelli sotto l’occhio attento dei giudici. Nessuna medaglia nella categoria Pro per gli azzurri, ma gli italiani hanno comunque dato prova di solidità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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