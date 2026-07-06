Salti acrobazie slalom | spettacolo a Recetto per la prova di Coppa del mondo Ecco come è andata

Notizia in breve

La prova di Coppa del mondo di sci nautico si è conclusa dopo quattro giorni di competizioni a Recetto, organizzate dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard e da Fissw Servizi. Durante l'evento sono state eseguite salti, acrobazie e slalom, attirando atleti internazionali e pubblico locale. La manifestazione faceva parte del Waterski Pro Tour e ha visto diverse gare di alto livello nel contesto del grande sci nautico mondiale.