Canoa Slalom Ferrazzi vince la prima tappa di Coppa del Mondo | Un sogno
Xabier Ferrazzi ha concluso la finale di Canoa Slalom a Lubiana con il tempo di 72.71 secondi, conquistando il primo posto nella prima tappa di Coppa del Mondo. La sua prestazione ha permesso di aggiudicarsi la vittoria e di salire in cima alla classifica generale. La gara si è svolta in condizioni di bel tempo, con gli atleti che hanno affrontato le rapide del fiume con grande precisione.
Lubiana, 29 maggio 2026 – Uno splendido tempo in finale di 72.71 che vale il primo posto in Coppa del Mondo di Canoa Slalom per Xabier Ferrazzi. L’Azzurro inizia nel migliore dei modi la sua avventura personale in competizione (prima tappa stagionale) conquistando la gara del K1 a Lubiana, in Slovenia. Secondo è il polacco Michal Pasiut (+2.40). Il ceco Jakub Krejci (+2.91), è terzo. L’atleta vicentino della Nazionale Italiana firma il primo successo nel circuito iridato nella categoria ‘senior’. In bacheca vanta un argento mondiale Under 23 e un oro iridato junior. “Non so se sto sognando – le parole di Ferrazzi, come riporta agcconi.it -. Penso di aver imparato dai miei errori degli anni passati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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