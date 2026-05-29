Canoa Slalom Ferrazzi vince la prima tappa di Coppa del Mondo | Un sogno

Notizia in breve

Xabier Ferrazzi ha concluso la finale di Canoa Slalom a Lubiana con il tempo di 72.71 secondi, conquistando il primo posto nella prima tappa di Coppa del Mondo. La sua prestazione ha permesso di aggiudicarsi la vittoria e di salire in cima alla classifica generale. La gara si è svolta in condizioni di bel tempo, con gli atleti che hanno affrontato le rapide del fiume con grande precisione.