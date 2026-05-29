Canoa slalom Ferrazzi trionfa nella prima prova di Coppa del mondo | Un sogno che si realizza

Notizia in breve

Nella prima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom, un atleta italiano ha vinto la gara. Ha concluso con oltre due secondi di vantaggio sul secondo classificato, un atleta polacco, e quasi tre sul terzo, un ceco. L’olimpionico in gara si è piazzato solo sesto. La vittoria è stata definita dall’atleta come un sogno realizzato.