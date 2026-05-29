Canoa slalom Ferrazzi trionfa nella prima prova di Coppa del mondo | Un sogno che si realizza
Nella prima tappa di Coppa del Mondo di canoa slalom, un atleta italiano ha vinto la gara. Ha concluso con oltre due secondi di vantaggio sul secondo classificato, un atleta polacco, e quasi tre sul terzo, un ceco. L’olimpionico in gara si è piazzato solo sesto. La vittoria è stata definita dall’atleta come un sogno realizzato.
L'azzurro ha preceduto di oltre due secondi il polacco Pasiut e di quasi tre il ceco Krejci. Solo sesto l'olimpionico De Gennaro. In campo femminile ottimo sesto posto per Horn, al rientro dopo la maternità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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