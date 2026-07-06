Salento due rapine in casa e notte di paura | pensionato pestato badante minacciata
Due rapine sono avvenute nel Salento nella stessa notte. In una villetta di Monteroni, un pensionato di 71 anni è stato picchiato e costretto ad aprire la cassaforte. Nella seconda incursione, in un'abitazione di Arnesano, una badante straniera è stata minacciata dai ladri. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli episodi, che hanno causato grande paura tra i residenti della zona.
Prima il pensionato di 71 anni picchiato e costretto ad aprire la cassaforte nella sua villetta di Monteroni, poi la badante straniera minacciata durante un'incursione in un'abitazione di Arnesano. Due rapine consumate nell'arco di 24 ore, con modalità molto simili tra loro e, secondo quanto ricostruito in questa prima fase d'indagine dai carabinieri, analoghe anche a quelle del colpo messo a segno nei giorni scorsi nella villa del sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, distante poche centinaia di metri dai nuovi raid criminali. Un particolare, emerso dai racconti delle vittime, potrebbe rivelarsi utile agli investigatori: i rapinatori parlavano in chiaro dialetto salentino. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Assalto a portavalori, il racconto dei carabinieri: Cosi li abbiamo fermati, volevano ucciderci
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