Salento due rapine in casa e notte di paura | pensionato pestato badante minacciata

Notizia in breve

Due rapine sono avvenute nel Salento nella stessa notte. In una villetta di Monteroni, un pensionato di 71 anni è stato picchiato e costretto ad aprire la cassaforte. Nella seconda incursione, in un'abitazione di Arnesano, una badante straniera è stata minacciata dai ladri. Le forze dell'ordine stanno indagando sugli episodi, che hanno causato grande paura tra i residenti della zona.